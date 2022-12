Nog 12 procent minder files dan voor coronacrisis

In de laatste negen maanden van 2022 was de filezwaarte nog 12 procent lager dan in diezelfde periode in het laatste jaar voor de coronacrisis, 2019. Dat concludeert de ANWB op basis van haar filecijfers. De filezwaarte is de vermenigvuldiging van de lengte en duur van de files op de A- en N-wegen in Nederland.

Na de versoepeling van veel coronamaatregelen eind maart werd het in Noord-Brabant al snel weer bijna net zo druk op de wegen als daarvoor: de filezwaarte lag daar over de laatste drie kwartalen van 2022 nog maar 4 procent onder het niveau van 2019. In Noord-Holland was tussen april en december volgens de ANWB het effect van aanhoudend thuiswerken wel te merken: daar lag de filezwaarte nog 26 procent onder die van 2019.

De avondspits van 3 november was de drukste van het jaar: door aanhoudende buien stond er toen 1227 kilometer file in Nederland.