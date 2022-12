Onze Taal kiest ‘energiearmoede’ als woord van het jaar

Energiearmoede is woord van het jaar bij Onze Taal. Met bijna een derde (28,8 procent) van de stemmen is dit woord door de leden van de taalvereniging gekozen tot het ‘Onze Taal-woord van 2022’. Dat maakte directeur van Onze Taal, Vibeke Roeper, zaterdag bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Op twee eindigde geitenpaadje, en op drie krimpflatie.

Energiearmoede is “armoede die het gevolg is van de gestegen energieprijzen, die een groot deel van het inkomen van een huishouden opslokken”, verklaart Onze Taal, die stelt dat het woord aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. “Energiearmoede is een rechttoe rechtaan woord zonder opsmuk — wat goed aansluit bij de betekenis.”

Op nummer twee, met 22,6 procent van de stemmen, eindigde geitenpaadje (“sluipweggetje; onofficiële, geïmproviseerde manier om iets tot stand te brengen of te bereiken; gebruikt ter aanduiding van de pogingen van het kabinet om stikstofuitstoot in bepaalde gevallen toch toe te laten”). En derde werd, met 13,2 procent van de stemmen, krimpflatie (“het verschijnsel dat voedselverpakkingen in supermarkten en elders hetzelfde kosten, maar minder bevatten”).

Zo’n 6 procent van de leden van Onze Taal heeft gestemd. Met 22.000 leden is de organisatie naar eigen zeggen een van de grootste taalverenigingen ter wereld. Andere genomineerde woorden waren: alscuus, hongerwapen, kijkschaamte, opvangdwang, plaktivist, stikstofcrisis en trekkerboeren.

Eerder al verkoos de Dikke Van Dale het woord klimaatklever tot Woord van het Jaar 2022.