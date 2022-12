Organisatie A’DAM Toren blaast vuurwerkshow af om slecht weer

De vuurwerk- en droneshow voor zaterdagavond bij de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord is afgelast vanwege het slechte weer, meldt de organisatie zaterdag. Dat is besloten na overleg met onder meer de gemeente. De organisatie kijkt of de show naar een ander moment kan worden verplaatst.

De organisatie hoopt de show op 1 of 2 januari door te laten gaan, daarover wordt nog overlegd.

Op het Museumplein staat ook een tweede professionele vuurwerkshow met “electric fireworks” op de planning om het nieuwe jaar in te luiden. Die bestaan volgens de gemeente “uit een combinatie van lichtexplosies en eco-vuurwerk, geprogrammeerd op muziek”. Het is nog niet bekend of dat spektakel wel doorgaat.

De gemeente wil met de professionele shows een nieuwe traditie beginnen voor de jaarwisseling waarbij er minder schade, geweld en overlast is.

Het afsteken van consumentenvuurwerk is in Amsterdam verboden. Wel is het toegestaan om vuurwerk te bezitten en te kopen.