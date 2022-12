Overleden vrouw aangetroffen na brand in Geldrop

Na een brand in een flatgebouw aan de Waleweinlaan in het Brabantse Geldrop heeft de brandweer een 91-jarige vrouw dood aangetroffen. Het gaat om de bewoonster. De politie Oost-Brabant onderzoekt de zaak en heeft de Forensische Opsporing ingeschakeld.

De brand woedde rond 04.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag in een appartement op de zesde verdieping van het flatgebouw. Enkele naastgelegen woningen werden ontruimd. De bewoners konden hun appartementen weer betreden toen de brand onder controle was en de flats geventileerd waren.