RTL telt af zonder vuurwerk na afgeblazen vuurwerkshow Rotterdam

Op de tv-zenders van RTL wordt zaterdagavond gewoon afgeteld naar het nieuwe jaar, ook al is de vuurwerkshow in Rotterdam afgelast vanwege het stormachtige weer. In de uitzending is alleen geen vuurwerk te zien.

“Rolf Sanchez treedt live op vanuit Rotterdam zoals al gepland alleen dan zonder het vuurwerk helaas”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Alle andere onderdelen, zoals onder meer het aftellen en de bijdrage van burgemeester Aboutaleb, blijven zoals al gepland.

Op NPO 1 en NPO 2 is het Nationale Aftelmoment vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum. SBS6 zendt in de laatste momenten van het jaar de oudejaarsspecial van Ik hou van Holland uit, waarin met Rob Kemps wordt afgeteld naar de jaarwisseling.