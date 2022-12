Stevige zuidwestenwind tijdens onstuimige jaarwisseling

Het wordt een onstuimige jaarwisseling, met overal een stevige wind, verwacht Weeronline. Het weerbureau verwacht dat het zaterdagavond en in de nacht in grote delen van het land windkracht 5 of hoger wordt.

Het afsteken van vuurwerk is bij veel wind niet zonder risico, omdat het bijvoorbeeld ongeleid door de lucht en over straat kan vliegen. Weeronline denkt dat het in de kustprovincies wel eens windkracht 6 of 7 kan worden en op de Waddeneilanden wellicht nog wat hoger. Elders in het land worden rond middernacht windvlagen verwacht tussen 40 en 60 kilometer per uur. Het KNMI had al eerder code geel uitgeroepen voor het noordwesten en zuidoosten, vanwege de harde wind.

Het weerbeeld overdag is herfstachtig, met veel wind maar wel lenteachtige temperaturen. In het zuiden van het land kan de temperatuur oplopen tot wel 17 graden, meldt Weeronline. In de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 12 en 13 graden. Neerslag wordt tijdens de jaarwisseling, in beperkte vorm, met name in het westen en noorden verwacht. De temperatuur ligt rond de jaarwisseling tussen 12 en 15 graden en daalt tijdens nieuwjaarsnacht nauwelijks.