Vijftal aangehouden wegens voorbereiding brandstichting

In de regio Rivierenland in Gelderland zijn zaterdag vijf mannen aangehouden omdat ze volgens de politie brand wilden stichten en goederen tot ontploffing wilden brengen tijdens de jaarwisseling. De verdachten blijven zaterdagnacht vastzitten voor verder onderzoek, meldt de politie zaterdag.

De mannen zijn volgens de politie tussen de 26 en 36 jaar oud en komen uit de regio Rivierenland. De politie heeft meerdere goederen die mogelijk in brand gestoken zouden worden in beslag genomen. Het is niet bekend wat de verdachten precies in brand wilden steken of tot ontploffing wilden brengen.

Een aantal mensen heeft ook een gebiedsontzegging opgelegd gekregen.