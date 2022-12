Viroloog: illusie om te denken dat je coronavirus tegenhoudt

Of het kabinet er goed aan doet om reizigers uit China alleen een vrijwillige zelftest op het coronavirus aan te bieden, weet viroloog Bert Niesters niet. “Het virus komt hier, dat kunnen we niet tegenhouden, daar hoef je je geen illusie over te maken. Maar Europa heeft nu een wirwar aan regels, en dat is jammer. Het is verstandiger als je een Europese aanpak hebt”, stelt Niesters.

Andere landen verplichten mensen om voor vertrek uit China een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs te laten zien. Die regel geldt onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Italië. Andere landen die maatregelen hebben genomen zijn onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Maleisië, Taiwan, Japan en India. België overlegt volgende week over de situatie.

Nederland houdt het bij een aangeboden zelftest, en het advies om bij een positieve uitslag in isolatie te gaan. Wat de goede aanpak is, zegt Niesters niet te weten. “Ik hoef geen beleid te maken. Ik ben al blij dat de minister nu van zich laat horen, dat er toch iets wordt gezegd. Want het ministerie en het RIVM waren de enigen die je in de afgelopen week niet hebt gehoord.”

Nederlanders zijn over het algemeen goed beschermd tegen het coronavirus, zegt Niesters. Mensen hebben veel bescherming opgebouwd, door vaccinatie en doordat ze een of meer coronabesmettingen hebben doorgemaakt. “Dat helpt tegen ernstige ziekte, maar het voorkomt niet dat je besmet raakt. En ook al is het de omikronvariant, toch kun je er redelijk ziek van worden. We zijn niet bang dat er een gevaarlijke variant komt, maar ja, wie kan de toekomst voorspellen?”

Het grote probleem zit hem in de aantallen. Niesters: “De golf in China is gigantisch. Stelt dat de helft van de Chinezen besmet raakt, dan heb je het over 700 miljoen mensen. Dat zijn meer gevallen dan tot nu toe wereldwijd zijn vastgesteld. Dat is niet een klein piekje.”

Niesters zegt dat hij soms schrikt van het aantal besmette mensen in vluchten uit China. In Milaan testte onlangs ongeveer de helft van alle passagiers op enkele vluchten uit China positief. “Als de helft positief is, is iedereen besmet, daar kun je van uitgaan. Want dan ontkom je er niet aan, als je 12 uur lang bij anderen in het toestel zit. De kans is wel heel klein dat je het virus dan niet oploopt.”

Daarom is het volgens Niesters belangrijk dat China blijft testen op het coronavirus, en testmonsters analyseert om te kijken welke varianten rondgaan. Die zogeheten sequenties moet het land dan ook delen met de rest van de wereld. “Zelfs Groningen heeft in de afgelopen maanden meer uitkomsten gedeeld. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft China gevraagd meer actuele informatie te delen, zodat wij risico-inschattingen kunnen maken en effectieve maatregelen kunnen nemen.”