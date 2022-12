Vreugdevuur Floradorp in Amsterdam toch aangestoken

Het vreugdevuur in Floradorp in Amsterdam-Noord is op oudejaarsavond toch aangestoken. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt dit na een bericht bij de lokale zender AT5. Dit gebeurde nadat het vuur op advies van de brandweer werd verplaatst naar zondag vanwege de harde wind.

De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) meldde eerder dat het traditionele vreugdevuur niet kan doorgaan. Volgens AT5 staken bewoners van Floradorp even later toch de kerstbomen en houten pallets in brand.