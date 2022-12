Vuurwerkverkoop gaat laatste dag in

Voor de vuurwerkhandelaren is zaterdag de laatste dag dat ze hun cakes, grondbloemen en potten kunnen verkopen. Donderdag en vrijdag konden consumenten ook al vuurwerk kopen, sinds half november kon het al online besteld worden.

De vuurwerkbranche verwacht dat er zo’n 85 miljoen euro aan legaal vuurwerk verkocht zal worden. Dat is ruim 10 procent meer dan de 77 miljoen euro in 2019. De twee jaren erna gold er een vuurwerkverbod vanwege de coronapandemie.

Vuurwerkverkopers hadden het aantal bestellingen in de voorverkoop al flink zien stijgen. Volgens Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) ging het om anderhalf tot twee keer zoveel bestellingen als in dezelfde periode in 2019.

Het afsteken van vuurwerk mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. In twaalf gemeenten geldt met oud en nieuw een verbod. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Nijmegen en Apeldoorn mag geen vuurwerk afgestoken worden.