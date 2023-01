17 slachtoffers oogletsel door vuurwerk in Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling zeventien slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Dat aantal kan in de loop van de dag nog toenemen, verwacht oogarts Tjeerd de Faber. Zes mensen zijn inmiddels geopereerd. De Faber spreekt van een “ouderwetse horrornacht”.

De meeste vuurwerkslachtoffers zijn volgens de oogarts geraakt door siervuurwerk. Daarbij ging het zowel om mensen die het vuurwerk zelf afstaken als omstanders die stonden te kijken. “Mensen denken dat siervuurwerk veiliger is, maar dat is dus niet zo. Met name de wind speelde afgelopen nacht een rol, die zorgde voor afzwaaiers. Een van de patiënten werd geraakt toen hij op 25 meter afstand stond”, legt De Faber uit.

Een van de slachtoffers is blijvend blind aan één oog, zes hebben ander blijvend letsel. Van de rest is nog onduidelijk hoe ernstig de schade is, meldt De Faber. Het aantal patiënten kan nog toenemen, verwacht hij. Met name omdat andere ziekenhuizen patiënten doorverwijzen.

Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis achttien patiënten met oogletsel door vuurwerk. Tijdens de coronajaren kwamen veel minder oogpatiënten binnen. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachttoffers. Niemand van hen werd toen geopereerd.

“We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen.