Brandweer: evenveel meldingen als tijdens coronajaarwisselingen

De brandweer kreeg tijdens oud en nieuw landelijk 3833 meldingen binnen van incidenten, meldt Brandweer Nederland op basis van een eerste inventarisatie onder de veiligheidsregio’s. Dat aantal is vergelijkbaar met de laatste twee jaarwisselingen, toen er vanwege de coronacrisis nog een vuurwerkverbod gold. In het jaar voor de crisis lag het aantal meldingen bij de brandweer ruim boven de 4000.

In sommige regio’s waren er mensen die bijvoorbeeld vuurwerk naar de brandweer gooiden. Onder meer in Veiligheidsregio Haaglanden, Hollands-Midden en Gelderland-Zuid moest de brandweer samen met de politie of ME optreden om “de eigen veiligheid te garanderen”. Tijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland, noemt agressie en geweld “nooit acceptabel”. “Of het nu verbaal is of fysiek, met of zonder vuurwerk.”

Dit jaar werden vaker woningbranden gemeld dan bij de vorige jaarwisseling: zo’n 134 woningbranden tegenover 97 vorig jaar. Op een “normale dag” vinden gemiddeld 19 woningbranden plaats, uitgaande van de jaarcijfers over 2021. Tijdens oud en nieuw zijn dit er – gerekend met de cijfers van vorig jaar – dus bijna vijf keer zo veel. Verder kreeg de brandweer zo’n 724 meldingen binnen van containerbranden en 183 van autobranden, beide aantallen iets minder dan vorig jaar.

Tijdens oud en nieuw zijn elk jaar duizenden brandweermensen op de been. Van Lieshout benadrukt dat het de drukste tijd is van het jaar voor de brandweer. Brandweerlieden krijgen het vaakst te maken met containerbranden, autobranden en buitenbranden. In voorgaande jaren kwamen de meeste meldingen binnen rond middernacht.