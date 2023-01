Brandweer met vuurwerk bekogeld in Bommelerwaard

Brandweerlieden en ambulancepersoneel zijn in de nieuwjaarsnacht in de Bommelerwaard diverse malen bekogeld met vuurwerk. In Culemborg moest de ME ingezet worden om de brandweerlieden te beschermen. Ook in Tiel en Hedel was bescherming van de politie nodig, aldus de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De Tieler- en Bommelerwaard in het Gelderse Rivierengebied zijn altijd onrustig tijdens de jaarwisseling. Gemeente nemen vooraf veel maatregelen en delen waarschuwingen uit. Op oudejaarsdag pakte de politie in het gebied al vijf mannen op omdat zij de bedoeling zouden hebben tijdens de jaarwisseling brand te stichten en ontploffingen te veroorzaken.

Volgens de veiligheidsregio moest de brandweer tijdens de jaarwisseling 175 keer uitrukken. Dat was vaker dan in 2021 (139 keer) en 2020 (121 keer). Dat komt volgens de regio omdat in het werkgebied alleen Nijmegen en Heumen een vuurwerkverbod hanteerden.

In het Brabantse Veen, waar het ook vaak onrustig is tijdens oud en nieuw, zijn afgelopen nacht zes sloopauto’s uitgebrand. Het bleef daar verder rustig, zegt de politie. In Rijswijk in Noord-Brabant voerde de ME bij een baldadige groep die brandjes stichtte een korte charge uit. In Woudrichem vloog aan de Middelvaartsesteeg een vrijstaande woning in brand.