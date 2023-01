Condoleanceregister voor overleden paus in Den Haag

Op de nuntiatuur in Den Haag zal van woensdag tot en met vrijdag een condoleanceregister liggen voor de zaterdag overleden paus emeritus Benedictus XVI. Dat heeft de pauselijke nuntius Paul Tschang In-Nam aan de Nederlandse bisschoppen laten weten.

De nuntius is de diplomatieke vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in een land. Tschang In-Nam woont in de Apostolische Nuntiatuur aan de Carnegielaan in Den Haag. Het condoleanceregister kan tussen 10.00 en 13.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur worden getekend. Het is ook mogelijk om een mail te sturen