Drukke jaarwisseling in Apeldoorn ondanks vuurwerkverbod

De brandweer in Apeldoorn is tijdens de jaarwisseling 24 keer uitgerukt voor branden. Er gingen onder meer auto’s in vlammen op. De gemeente inventariseert de komende dagen hoeveel schade is aangericht door vernielingen her en der in de Gelderse gemeente. Onder meer bij schoolgebouwen zijn vernielingen gepleegd. “Helaas”, aldus burgemeester Ton Heerts.

Apeldoorn was een van de twaalf gemeenten met een vuurwerkverbod, maar er is rond middernacht veel vuurwerk de lucht in gegaan, constateert Heerts. “We hadden ook niet de illusie dat het stil zou zijn op 31 december. Veranderen van traditie kost tijd.”

Heerts is tevreden over de door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows in Apeldoorn en Uddel, waar zo’n 6000 bezoekers op afkwamen. Apeldoorn gaf ook subsidie voor particuliere feestjes. Heerts bezocht er enkele en zegt dat het daar “vooral gezellig” was. “We hebben laten zien dat je ook op andere manieren de jaarwisseling kan vieren.”

Het ziekenhuis in Apeldoorn heeft twee mensen met vuurwerkletsel behandeld. Daarnaast kwamen er op de spoedeisende hulp vooral veel mensen die te veel alcohol hadden gedronken, zegt de gemeente.