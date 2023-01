Drukke jaarwisseling zonder grote incidenten voor politie Limburg

De politie in Limburg heeft het tijdens de jaarwisseling erg druk gehad, maar spreekt van een beheersbare avond en nacht zonder grote incidenten. In Geleen werden agenten met vuurwerk bekogeld toen zij optraden tegen mensen die vuurwerk naar een woning gooiden. De politie dreef de groep uit elkaar waarbij iemand werd aangehouden voor belediging. In Sevenum raakte iemand die vuurwerk afstak zwaargewond. Hij is per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

Er raakten geen agenten gewond tijdens de jaarwisseling, aldus het Limburgse korps. De politie kwam vooral in actie na meldingen van vechtpartijen en door vuurwerk en de harde wind veroorzaakte branden.

De afgelopen twee jaarwisselingen golden allerlei strikte coronamaatregelen, zoals een landelijk vuurwerkverbod en een maximum groepsgrootte voor zowel binnen als buiten. Het aantal gevallen van geweld tegen de politie steeg ondanks de beperkingen die toen van kracht waren.