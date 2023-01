Kind gewond bij afsteken vuurwerk rond woning in Drachten

Bij het afsteken van vuurwerk bij een woning in Drachten is zaterdagavond een jong kind ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, laat politie Noord-Nederland weten.

“Het ongeval vond op priv├ęterrein plaats rondom een woonhuis”, aldus een politiewoordvoerder. Naast ambulances spoedde een mobiel medisch team zich naar de woning aan de Handwerkerszijde.

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen had het op oudejaarsdag druk met letsel als gevolg van carbidschieten, zo laat burgemeester Tjeerd van der Zwan weten. “Overdag veel verwondingen door carbidschieten, waaronder ernstige”, zei hij zondagochtend rond 1.15 uur op Twitter. “Nu gelukkig redelijk rustig op het Spoedplein van Tjongerschans.”