Lucht Vlaardingen en Den Haag het ongezondst tijdens jaarwisseling

In Vlaardingen en Den Haag zijn tijdens de jaarwisseling de hoogste concentraties fijnstof gemeten, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook in andere grote steden was de piek van fijnstof door afgestoken vuurwerk hoog. Fijnstof kan tot luchtwegklachten leiden. Mensen met ziektes als astma of COPD hebben er mogelijk het meest last van.

Op het hoogtepunt werd 850 microgram fijnstof per kubieke meter lucht in Vlaardingen gemeten. In Den Haag ging het om 719 microgram. Door de hoge windsnelheden waren de pieken slechts van korte duur. Het fijnstof verwaaide snel en rond 02.30 uur was de concentratie vaak weer op ongeveer het niveau van oudejaarsavond rond 20.00 uur.

“Als er vuurwerk wordt afgestoken, oftewel fijnstof de lucht in gaat, dan zijn deze weersomstandigheden eigenlijk het best”, zegt Joost Wesseling, onderzoeker op het gebied van luchtkwaliteit voor het RIVM. “In elk geval hebben op deze manier minder mensen last ervan.” De onderzoeker benadrukt wel: hoe lager de concentratie fijnstof in de lucht, hoe beter voor de volksgezondheid.

Verspreid over heel Nederland was er gemiddeld 178 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht tussen 00.00 uur en 01.00 uur. Hier zijn echter alle meetpunten meegenomen, ook in gebieden waar weinig mensen wonen, legt Wesseling uit. “Bijna alle grote steden hadden hoge pieken. Dan zijn er dus alsnog veel mensen die met deze slechte luchtkwaliteit te maken hadden.”