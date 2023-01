Meer dan 50.000 mensen doen mee aan nieuwjaarsduik

Meer dan 50.000 mensen hebben dit jaar meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik, schat de organisatie. Op 142 plekken in Nederland en nog eens 11 overzee sprongen mensen in het water om 2023 te beginnen. Om 12.00 uur namen de meeste mensen een duik bij het hoofdevenement op het strand van Scheveningen, naar eigen zeggen de drukst bezochte nieuwjaarsduik ter wereld.

De vorige twee jaren werd de nieuwjaarsduik niet georganiseerd vanwege de coronapandemie. Dit jaar werd de duik al op vrijdagochtend afgetrapt in Winterswijk. Vanaf die plaats in de Achterhoek liepen estafettelopers in delen ruim 200 kilometer naar Scheveningen. De fakkel die ze droegen kwam ruim op tijd aan bij het Kurhaus.

Het was op het moment van de duik 11 graden en de Noordzee had een temperatuur van 7 graden.