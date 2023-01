Nederland knalt zonder vuurwerkverbod het nieuwe jaar in

Nederland is 2023, na twee jaarwisselingen met een vuurwerkverbod, knallend begonnen. Door het hele land was siervuurwerk te zien en knalvuurwerk te horen. Ook in de plaatsen waar een verbod op het afsteken van vuurwerk geldt, zoals Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Nijmegen werd massaal vuurwerk afgestoken.

Misschien ook wel mede vanwege het vuurwerkverbod van de afgelopen jaren, werd er nog nooit zoveel vuurwerk verkocht als dit jaar. Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) hebben vuurwerkhandelaren een omzet van 110 miljoen euro geboekt. Ook bij de verkooppunten net over de grens met Belgiƫ en Duitsland was het de afgelopen dagen druk met Nederlanders die daar hun inkopen deden.

Door de harde wind gingen vrijwel alle vuurwerkshows die op veel plaatsen in het land op het programma stonden, niet door. De traditionele vreugdevuren in de Haagse stadsdelen Scheveningen en Duindorp waren vanwege het verwachte slechte weer een dag eerder. De vuurwerkshow van Amsterdam is verplaatst naar nieuwjaarsdag. Op het laatste moment werd in de hoofdstad ook het vreugdevuur in Floradorp afgelast vanwege de te harde wind.

In de veel Rotterdamse wijken zoals Blijdorp en in Rotterdam-Zuid waren sinds het einde van de oudejaarsmiddag aan de lopende band harde knallen te horen. “Geen politie te zien”, meldt een ANP-verslaggever. Ook in het aan Rotterdam grenzende Schiedam en in Amsterdam wordt aan het begin van de avond volop vuurwerk afgestoken.

Hoewel in een aantal steden een afsteekverbod geldt, was het handelaren wel toegestaan om vuurwerk te verkopen. De gemeenten dwongen via de Algemene plaatselijke verordening weliswaar een afsteekverbod af, maar er gold geen verkoopverbod. Zoiets kan alleen door het kabinet worden besloten.

Net als andere jaren telden de televisiezenders af tot het nieuwe jaar. Luisteraars van de Top 2000 sloten het jaar af met Bohemian Rhapsody van Queen dat voor de achttiende keer op nummer 1 stond.