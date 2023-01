Politie Den Haag moet op meerdere plekken ingrijpen

Op meerdere plaatsen in Den Haag en omgeving hebben politie en mobiele eenheid (ME) moeten ingrijpen om de orde te bewaren. Een onbekend aantal mensen is aangehouden, meldt de politie.

Zo moest de politie ingrijpen bij een vreugdevuur in de Koppelstokstraat in Scheveningen, waar agenten meermalen werden bekogeld met een fiets. Ook in de Thijssestraat in de wijk Laakkwartier moest de ME een groep mensen uit elkaar drijven.

In Honselersdijk greep de ME in nadat vuurwerk naar agenten werd gegooid. Zeker een persoon is daar aangehouden.