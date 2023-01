Politie Rotterdam heeft het druk, maar noemt situatie beheersbaar

De politie in Rotterdam en omstreken heeft in de eerste uren na middernacht 16 mensen aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij verschillende vergrijpen. Volgens een woordvoerder hebben de agenten het druk, maar is de algemene situatie beheersbaar. In de stad werd ondanks een verbod massaal vuurwerk afgestoken. De politie en handhavers lieten vrijwel iedereen die vuurwerk afstak ongemoeid.

Agenten moesten op verschillende plaatsen in actie komen. De ME moest in het stadsdeel Crooswijk een groep jongeren uiteen drijven omdat zij aanwijzingen van de politie om te vertrekken negeerden. Voor zover bekend is daarbij niemand aangehouden.

Niet alle incidenten hadden te maken met de viering van oud en nieuw. Zo werden op de Leliƫnstein in Rotterdam Zuid vier mensen aangehouden nadat er met een vuurwapen in de lucht zou zijn geschoten.

In een woning aan de Schoestraat in Spijkenisse liep tegen middernacht een ruzie uit de hand. Hierbij werd gestoken en raakte een man (35) gewond. Hij is naar het ziekenhuis. Een 58-jarige vrouw is aangehouden.

In de Oranjeboomstraat in de wijk Feijenoord werd een restaurant beschoten. Niemand raakte gewond. Het afgelopen jaar waren Rotterdamse bedrijfspanden en woningen vaker het doelwit van beschietingen en explosies.