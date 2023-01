Politiebonden hameren op vuurwerkverbod na druk nieuwjaar

De overheid moet de regie nemen en een landelijk vuurwerkverbod instellen tijdens de jaarwisseling in plaats van dat plaatselijk over te laten aan de burgemeesters. Dat zeggen de voorzitters van politiebonden NPB en ANPV. In twaalf Nederlandse gemeentes was een algeheel vuurwerkverbod van kracht, maar dat werd volgens de bonden nauwelijks nageleefd en is wat hen betreft zonder landelijke regels amper te handhaven.

Volgens de politiebonden was het op veel plekken een drukke nieuwjaarsnacht voor politiemensen en waren er veel incidenten zoals vernielingen en brandstichtingen. Meerdere agenten liepen letsel zoals gehoorschade op, doordat ze bijvoorbeeld bekogeld werden met vuurwerk. Met name in de grote steden had de politie de handen vol en werd er vaak net op tijd ingegrepen voordat een situatie uit de hand liep, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. “Grote incidenten zijn uitgebleven, maar honderd kleine incidenten zijn net zo erg als één grote. Dit kan niet het nieuwe normaal zijn. Oud en nieuw moet een volksfeest zijn met een sociaal veilig karakter, maar dat is het zeker nog niet. Op sommige plekken was het onveilig of zelfs zeer onveilig.”

Xander Simonis van de ANPV zegt dat het vuurwerkverbod in vrijwel alle plaatsen waar dat van kracht was, genegeerd lijkt te zijn. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Haarlem mocht er deze jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken. “Je ziet dat dit zwabberbeleid van de overheid overlaten aan burgemeesters helemaal niet werkt”, aldus Simonis. “Daar moeten we wat aan gaan doen. Als je het afsteken in je gemeente verbiedt maar verkoop bijvoorbeeld wel toestaat, dan is dat niet te handhaven.”

Volgens Struijs beklagen politiemensen zich herhaaldelijk over het huidige vuurwerkbeleid. “Hoe geloofwaardig zijn we als rechtsstaat als we zeggen dat in twaalf gemeenten een vuurwerkverbod geldt, en in de driehonderd andere niet? We hebben eenduidig beleid nodig, dan moet zo’n verbod voor alle gemeenten gelden. Dit jaar was het te onduidelijk.” Ook Simonis stelt dat de huidige regels niet werkbaar zijn voor de politie. “Het enige wat werkt is landelijk beleid, en dan is het een keuze van de politiek. Als je vuurwerk afsteken verbiedt, dan moet je ook de verkoop verbieden. Wij maken ons daar al jaren hard voor. Ik ben een voorstander van mooie vuurwerkshows, maar centreer het en laat dat door professionals doen.”