Veiligheidsberaad: jaarwisseling drukste 24 uur hulpverleners

De jaarwisseling was voor hulpverleners opnieuw de drukste 24 uur in het jaar, zegt het Veiligheidsberaad. Volgens de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio was het aantal incidenten wel minder dan in het verleden wel eens is voorgekomen. Zij stellen dat het aantal keren dat brandweer en GGD moesten uitrukken vergelijkbaar is met het aantal ongelukken en branden tijdens de afgelopen twee coronajaren, toen er allerlei beperkingen en een landelijk vuurwerkverbod golden.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, constateert dat er veel vuurwerk is afgestoken. Ook in de twaalf gemeenten waar een vuurwerkverbod gold. Daartoe behoorde onder meer Nijmegen. “Als we echt iets willen veranderen in de manier waarop we oud en nieuw vieren, dan zal dat langzaam gaan. Ik zie het als een groeiproces”, zegt hij.

De burgemeesters pleiten voor landelijk vuurwerkbeleid waarbij de regels voor iedereen duidelijk zijn. “Dan kunnen we ook gaan nadenken over feestelijke manieren die wellicht beter passen om het nieuwe jaar in te luiden”, aldus Bruls.