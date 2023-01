Verbod op afsteken vuurwerk massaal genegeerd

Ondanks dat de gemeentebesturen van twaalf gemeenten waaronder Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem een verbod op het afsteken van vuurwerk hadden uitgevaardigd, was ook in die plaatsen het geknal van vuurwerk op grote schaal te horen.

In Rotterdam was helemaal niets te merken van een afsteekverbod. Boven de hele stad was de lucht fel verlicht van het vele siervuurwerk dat werd afgestoken. Veel mensen gingen de straat op om vrienden, buren en bekenden een gelukkig nieuwjaar te wensen. In de stad was al sinds het einde van de middag massaal het geluid van knalvuurwerk te horen. Veel politie was er niet op straat te zien.

In Amsterdam was het beeld niet anders. Ook daar werd al de hele oudejaarsdag vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stond de Dam vol met mensen die er aftelden naar middernacht. Hoewel er af en toe vuurwerk werd afgestoken bleef het er relatief rustig.

Door de harde wind lijken de mensen die buiten zijn weinig last te hebben van de rook die snel wegwaait. In Schiedam, waar ondanks een afsteekverbod ook massaal vuurwerk te zien en te horen was, was het zicht een half uur na middernacht prima, meldt een verslaggever van het ANP.