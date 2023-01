Vermeende TVOH-slachtoffers wachten bijna een jaar

De vermeende slachtoffers van de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland wachten na bijna een jaar nog altijd op de uitkomst van verschillende onderzoeken van het Openbaar Ministerie (OM). Advocaat Sébas Diekstra, die de slachtoffers bijstaat, zegt dat de emoties bij de vrouwen “iedere keer weer omhoog schieten als er onverwacht nieuws over The Voice voorbijkomt”.

De BOOS-uitzending over The Voice verscheen op 20 januari vorig jaar. Een slachtoffer dat aangifte heeft gedaan tegen voormalig bandleider van het programma Jeroen Rietbergen wacht al bijna een jaar op een beslissing van het OM. “Andere cliënten wachten vooral op hoe de misstanden worden afgewikkeld en vooral hoe voorkomen wordt dat dit in de toekomst nog een keer kan gebeuren”, aldus Diekstra. Volgens de advocaat zou er begin dit jaar meer duidelijkheid komen over de zaak.

In november maakte het OM bekend niet over te gaan tot vervolging bij verdenking van een mogelijk zedenmisdrijf rondom het programma. Het ging daarbij om een itemregisseur van de show. “Dat was een enorm teleurstellende conclusie”, zegt Diekstra. “Het OM zei ook dat er niet per se wordt getwijfeld aan de verhalen van mijn cliënten, alleen juridisch gezien kwam het OM niet tot een vervolging.”

Dat het onderzoek naar de misstanden bij The Voice nog altijd loopt, is ook voor Ali B “buitengewoon belastend”. Dat zegt zijn advocaat Bart Swier. “Psychisch is het moeilijk voor hem, de onzekerheid over wat er staat te gebeuren.” De rapper heeft volgens Swier sinds de beruchte BOOS-uitzending niet meer kunnen werken. Peter Plasman, de advocaat van Jeroen Rietbergen, wilde desgevraagd niet inhoudelijk reageren.

Sinds eind april loop het onderzoek naar mogelijke zedenfeiten gepleegd door Ali B, Rietbergen en Marco Borsato. Toen het verhaal over The Voice naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider direct neer. De inmiddels ex-partner van Linda de Mol erkende dat hij relaties van “seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.

Ali B ontkent de aantijgingen, net als Borsato. Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast.