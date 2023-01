Vier slachtoffers in brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis meldt dat het brandwondencentrum in de vroege ochtenduren van nieuwjaarsdag 2023 vier slachtoffers heeft binnen zien komen. De slachtoffers hebben allemaal verwondingen aan hun gezicht door vuurwerk. Een van hen mocht alweer naar huis.

Twee slachtoffers liggen nog op de verpleegafdeling van het centrum. Een ligt op de intensive care. Over de leeftijd van de slachtoffers kon een woordvoerster van het ziekenhuis nog niets zeggen. Het brandwondencentrum is één van de drie landelijke brandwondencentra in het land. De andere twee zijn in Beverwijk en Groningen.

Ook op de spoedeisende hulp is het “hartstikke druk”, maar dat is het normaliter ook al, zegt de woordvoerster. De afdeling behandelde in totaal zes vuurwerkslachtoffers, waarvan er vier dus naar het brandwondencentrum werden doorgestuurd. De vuurwerkverwondingen waren onder meer brandwonden aan handen, gezicht en benen.