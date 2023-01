Zeer grote brand in kerkgebouw in Brabantse Veghel

In een monumentaal bijgebouw van de Sint-Lambertuskerk in het Brabantse Veghel woedt na middernacht een zeer grote brand, meldt de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het is nog niet bekend of er mensen in het gebouw aanwezig waren. De brand woedt in de congregatiekapel, een klein gebouw dat momenteel dienst doet als moskee. Dat gebouw zal volgens de veiligheidsregio “waarschijnlijk helemaal uitbranden”, aldus de woordvoerder.

De brandweer is met verschillende voertuigen aanwezig om de brand te blussen, meldt een woordvoerder. “We zijn met autoladders en hoogwerkers aanwezig, om vanuit de hoogte te kunnen blussen.” De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Ook rijden tankauto’s rond in de buurt van de brand, die controleren op zogeheten vliegvuur vanwege de harde wind. Kleine vonkjes van de brand kunnen namelijk nieuwe brandjes nabij laten ontstaan.

De neogotische kerk, die aan de Deken van Miertstraat staat, is ontworpen door Pierre Cuypers. Het bijgebouw, dat erachter staat, is ook door Cuypers ontworpen. Beide gebouwen zijn rijksmonumenten. Cuypers ontwierp ook het gebouw waarin het Rijksmuseum in Amsterdam huist en diverse andere kerken in het land.