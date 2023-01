Branche: strengere Europese regels nodig voor vuurwerkproductie

Strengere Europese regels voor de vuurwerkproductie zouden een “enorme stap voorwaarts” zijn in het beperken van illegaal vuurwerk in Nederland. Dat zegt Leo Groeneveld, voorzitter van de vuurwerkkoepel Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Alleen zo kan dat wat in Nederland als illegaal vuurwerk bestempeld wordt niet meer elders in Europa geproduceerd worden. “In Italië zit een grote cobraproducent, dat vuurwerk wordt vervolgens Nederland binnengehaald.”

Daar zit volgens de voorzitter van de vuurwerkkoepel ook een schone taak voor de Nederlandse overheid. De vuurwerkbranche heeft volgens Groeneveld de overheid al in 2008 op de productie van zwaar vuurwerk elders in Europa gewezen, maar de weg naar verandering is moeizaam, zegt hij. “Toen was al duidelijk dat de Europese regelgeving veranderd moet worden. Deze producten zijn bedoeld voor professioneel vuurwerk, maar professionals in Nederland gebruiken die helemaal niet. Desondanks worden voor miljoenen aan cobra’s naar binnengehaald.” Met name de logistiek gaat illegaal, ziet Groeneveld.

Volgens Groeneveld is aan de voorstellen die gedaan zijn “niet teveel aandacht besteed”. “Nu is de Nederlandse overheid zich ervan bewust, maar deze heeft blijkbaar te weinig doorslaggevende macht of kracht om te zorgen dat het op zeer korte termijn verandert. Richting de Europese commissie is wel een voorstel gelanceerd, maar er zit heel weinig snelheid in.”

Ook zou er volgens de branche een bovengrens moeten komen voor het gewicht van kruit in knalwerk. Als dat er wel zou zijn, dan is er alweer een beperking, zegt Groeneveld. “Zogeheten flashbangers worden nu soms met 100 gram kruit geproduceerd, dat is misdadig.”

“Het stoort ons dat we verantwoordelijk worden gehouden voor illegaal vuurwerk”, zegt Groeneveld verder. “Daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Daar moeten we als samenleving iets tegen doen. Het is onze verantwoordelijkheid om een veilig product op de markt te zetten. Dat kun je optimaliseren.” Dat gebeurt volgens Groeneveld ook.

Om illegaal vuurwerk in Nederland aan te pakken, moet de overheid wel voldoende middelen en mankracht beschikbaar stellen. “Daar ontbreekt het aan”, vindt Groeneveld.

De vuurwerkbranche heeft ook aan de overheid voorstellen gedaan het vuurwerk veiliger te maken. Die gingen met name om de stabiliteit van het product, zoals het voorkomen dat bepaald siervuurwerk kan omvallen. “En we blijven nadenken over campagnes en voorlichting”, zegt Groeneveld.