De politie heeft drie minderjarigen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een brand donderdagavond in het Friese Gorredijk. Door de brand gingen twee panden volledig verloren en moesten meerdere huizen tijdelijk worden ontruimd.

De brand brak rond 20.20 uur uit in een leegstaand pand aan de Kerkewal en sloeg daarna over naar een tweede gebouw. Rond middernacht had de brandweer het vuur onder controle. Door de brand vielen geen gewonden.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.