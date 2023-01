Handhaving vuurwerkverbod had geen prioriteit bij politie

In de gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod van kracht was tijdens de jaarwisseling had de handhaving daarvan nauwelijks prioriteit voor de politie, blijkt uit een rondgang die het ANP maandag heeft gemaakt. Verschillende korpsen meldden dat het toezicht voornamelijk een zaak was van handhavers van gemeenten en dat de politie door drukte alleen optrad bij excessen.

In twaalf gemeenten mocht dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken. Volgens de politie in Oost-Nederland is het “ontzettend rustig” geweest tijdens de jaarwisseling en was er geen enkele reden om boetes uit te delen. De zegsvrouw van de politie beweert zelfs dat er in Nijmegen, Apeldoorn en Heumen, de drie gemeenten in het werkgebied met een vuurwerkverbod, nauwelijks vuurwerk is afgestoken. Maar dat zijn de burgemeesters van Nijmegen en Apeldoorn niet met de politie eens. Zij erkennen dat er volop is geknald ondanks het verbod.

De politie Rotterdam zegt dat er in Rotterdam en Schiedam niet is gehandhaafd op het verbod. “Dit was een symbolische zet, ze wisten dat er niet op kon worden gehandhaafd. Wij hebben dat alleen bij excessen gedaan”, aldus een woordvoerder van de politie.

Ook in Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal en Heemstede gold die afspraak. Excessen met vuurwerk zijn bijvoorbeeld het gooien ervan naar hulpverleners of naar andere mensen, of mensen die zichzelf in gevaar brengen met vuurwerk, legde de woordvoerder van de politie Noord-Holland uit. In Amsterdam zou wel geprobeerd zijn te handhaven waar dat kon, volgens een zegsvrouw. “Maar het was druk, dus we moesten keuzes maken.”

Net als de politie in Amsterdam kon ook de politie-eenheid Midden-Nederland, waar in Soest en op de Utrechtse Heuvelrug een verbod gold, niet zeggen of er boetes uitgeschreven zijn. “Maar we zijn niet specifiek op zoek gegaan, omdat we andere dingen te doen hadden.” In Limburg heeft de politie tussen 28 december en 2 januari ook geen boetes uitgedeeld voor de overtreding van het vuurwerkverbod in Mook en Middelaar. Dat is ook niet actief gehandhaafd, aldus een woordvoerder. “De prioriteit lag daar niet.”