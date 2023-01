Interviewprogramma Rob Kemps debuteert met 477.000 kijkers

Het nieuwe SBS6-interviewprogramma 10 Vragen van Rob Kemps is zondagavond met voorzichtige cijfers van start gegaan. Naar de uitzending keken 477.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Kemps, die in de eerste uitzending presentator Jeroen Pauw te gast had, moest het afleggen tegen NPO 1. Daar ging de nieuwe dramaserie De Stamhouder met ruim 1,1 miljoen kijkers van start. Ook NPO 2 bereikte op hetzelfde tijdstip meer kijkers met The Cats, Nog Een Keer Samen: 551.000. RTL 4 zond een herhaling uit van Guido Weijers’ oudejaarsconference waar 303.000 mensen naar keken.

Eerder op de avond was Heel Holland Bakt de absolute kijkcijfertopper op NPO 1. De tv-hit bereikte deze week ruim 2,3 miljoen kijkers. RTL 4 trok op hetzelfde moment ongeveer 1 miljoen kijkers met Beat The Champions. SBS6 was toen de derde best bekeken zender met de cabaretshow Waar Was Ik van Najib Amhali (662.000).

In de top 10 van best bekeken programma’s is ook het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker terug te vinden. De registratie trok ’s ochtends 850.000 kijkers.