Nederlandse skiester omgekomen in Oostenrijkse Alpen

Bij een skiongeluk in de Oostenrijkse Alpen, ten zuidoosten van Innsbruck, is nieuwjaarsmorgen een 28-jarige Nederlandse om het leven gekomen. De vrouw stortte in gezelschap van drie andere Nederlanders skiënd op een steile gletsjer circa 100 meter naar beneden en kwam levensgevaarlijk gewond tegen een boom tot stilstand, meldden plaatselijke media. Medische hulp kwam te laat. Haar vrouwelijke metgezel van een jaar jonger overleefde de val, maar ligt zwaargewond in een ziekenhuis in Innsbruck.

Twee Nederlandse mannen die vlak voor de twee slachtoffers afdaalden, bleven ongedeerd. Op de plek des onheils was een half uur later opnieuw een skiongeluk. Een 55-jarige Duitser raakte er bij een val ernstig gewond en werd per helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck overgebracht. Later op de dag raakte op vrijwel dezelfde piste een Duitser zwaargewond aan een oog nadat hij om onbekende redenen tegen een afzetting was geklapt.