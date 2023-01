Ongeveer zeventig steekincidenten door tieners in 2022

Het messengeweld onder tieners neemt toe. De politie houdt jongeren verantwoordelijk voor ongeveer zeventig steekincidenten vorig jaar, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Tien mensen kwamen om het leven door die incidenten in 2022, en dat is meer dan in 2020 en 2021 bij elkaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP. Jongerenwerkers waarschuwden eerder al voor het toenemende wapenbezit onder jongeren.

De politie meldde vorig jaar 67 steekincidenten door tieners. Het meest recente geval was op oudejaarsdag in het Brabantse Bladel. Daar werd een 18-jarige jongen doodgestoken. Een even oude plaatsgenoot is daarvoor gearresteerd. Het is niet bekend waarom het slachtoffer werd neergestoken. Eind oktober werd een 14-jarige jongen doodgestoken bij zijn school in Hoorn en daarvoor werd een 16-jarige jongen opgepakt. De andere fatale steekpartijen in 2022 waren in Middelburg, Amsterdam, Horst, Rosmalen, Breda, Vlaardingen, Vlissingen en Nijmegen.

In heel 2021 waren tieners volgens politieberichten betrokken bij bijna vijftig steekpartijen. Daarvan hadden drie (Den Haag, Rijswijk en Rozenburg) een dodelijke afloop. In Den Haag kwam een 17-jarige jongen om het leven door een aanval. Vrienden van dat slachtoffer zouden kort ervoor op een andere plek in Den Haag een 14-jarige jongen hebben neergestoken, waarvoor diens vrienden wraak wilden nemen. In Rozenburg, een dorp in de gemeente Rotterdam, zou een 17-jarige een 21-jarige hebben doodgestoken en in Rijswijk werd een 26-jarige vanuit het niets doodgestoken door een 16-jarige toen hij door een park liep.

In 2020 meldde de politie bijna zestig steekincidenten door tieners, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Twee fatale steekpartijen dat jaar gebeurden in Rotterdam, de andere twee in Alphen aan den Rijn en bij de Pier van Scheveningen. Ook in 2019 kwam de teller uit op bijna zestig gevallen van messengeweld, toen met zes doden. Drie mensen kwamen dat jaar in Den Haag om het leven, de anderen in Amsterdam, Breda en Hoofddorp.

In totaal meldde de politie in de afgelopen vier jaar 228 steekincidenten door tieners. De meeste steekpartijen waren in Rotterdam. De Maasstad telde in de afgelopen vier jaar dertig gemelde gevallen. Daarna volgt Den Haag met 26 incidenten. Amsterdam had in de afgelopen vier jaar negen steekincidenten door tieners. In Breda, Spijkenisse en Goes waren er zes incidenten en in Hoofddorp vijf. Groningen, Zoetermeer, Purmerend en Middelburg telden vier gevallen en Beverwijk, Rijswijk, Roosendaal, Schiedam, Vlaardingen en Zaandam elk drie.

Bij de provincies voert Zuid-Holland de lijst aan. Daar waren in 2019, 2020, 2021 en 2022 in totaal 94 gemelde steekincidenten door tieners. Noord-Holland telde 47 gevallen, Noord-Brabant 22, Gelderland 18, Zeeland 17, Groningen, Limburg en Utrecht elk 6, Flevoland 5, Overijssel 3, en Drenthe en Friesland beide 2.

De cijfers zijn gebaseerd op berichten van de politie waarin de leeftijden van de verdachten worden genoemd, of waarin de politie expliciet zegt dat het om tieners, minderjarigen, jongens of meisjes gaat. Wanneer de politie dit in het midden laat, staat het incident niet op de lijst. In het overzicht is ook niet meegenomen of het Openbaar Ministerie tot vervolging is overgegaan, en of een verdachte is veroordeeld of vrijgesproken. Daardoor is het overzicht mogelijk niet compleet.