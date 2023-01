Online marketing: tips & tricks in 2023

Geen enkel bedrijf kan meer om online marketing heen, zoveel is zeker. Zelfs in tijden van slechte economische vooruitzichten is het duidelijk de investering waard – of juist dan. Het CBS rapporteerde over oktober 2022 een daling van het verkoopvolume van 5,2 procent in de detailhandel. Maar de online omzet was nog altijd 4,2 procent hoger dan een jaar eerder. Waar let je als ondernemer op als je nu aan online marketing begint?

Ook in de online verkoop is uiteraard te merken dat de economie er wat minder gunstig voorstaat. In oktober werd online weliswaar gemiddeld 4,2 procent meer omzet gedraaid, maar in september was dat nog 5,5 procent volgens cijfers van het CBS. Evengoed wil je als ondernemer die 4,2 procent ook niet missen, juist nu.

Het bos dat online marketing heet

Maar wie zonder kennis van zaken ‘online marketing’ intikt op Google, ziet door de bomen het bos niet meer. Het is inmiddels een vak op zichzelf, dat ook nog eens voortdurend in beweging is. Wie niet goed oplet, kan zomaar ergens over de schreef gaan en van de ACM of Google een tik op de vingers krijgen. Of tijd (en geld) investeren in een strategie die binnenkort overbodig wordt, omdat het publiek alweer naar een ander platform vertrokken is.

Marketing awards, open dagen en reviews

Geen slecht plan dus, om wat echte expertise in huis te halen. Maar waar vind je die? De online marketing-branche helpt de opdrachtgever zelf een beetje op weg door bijvoorbeeld awards uit te reiken. Of op gespecialiseerde platforms zoals Adformatie dé trendsetters in de spotlight te zetten. Ook is het vaak – zeker bij de wat grotere jongens – mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen. Web Wings Online Marketing organiseerde bijvoorbeeld onlangs nog een open dag om (potentiële) klanten de kans te geven een keer binnen te lopen.

Marketing cowboys met mooie reviews

Reviews zijn uiteraard ook een uitkomst, al is het wel belangrijk even te letten op de betrouwbaarheid van diezelfde reviews. Er zijn ook een hoop cowboys te vinden online – die daar vaak uiteindelijk zelf de prijs voor betalen. Zo kreeg webwinkel TrendX onlangs nog een boete van de ACM voor het plaatsen van positieve nepreviews en het verbergen van negatieve, echte klantreviews. Leuk bedacht, maar vermoedelijk niet helemaal het gewenste resultaat.

Nieuwe regelgeving in 2023

Lang niet altijd is er kwade opzet in het spel uiteraard. Veel vaker werkt een bepaalde strategie niet, omdat de regels onlangs weer veranderd zijn of de markt in beweging is. Van een professional mag je verwachten dat ze daarvan op de hoogte zijn, van jezelf misschien iets minder. Zo kan je er nu nog voor kiezen om in te zetten op gepersonaliseerde advertenties op Facebook en Instagram (via het moederbedrijf Meta), een strategie die voor sommige bedrijven erg goed werkt. Maar in de toekomst mag dat van de EU waarschijnlijk niet meer, helaas. Het is natuurlijk wel erg zonde als je al je geld daarop hebt ingezet op het moment dat die regelgeving in werking treedt.

Niet alleen de EU is voortdurend aan het nadenken over nieuwe regels, ook bijvoorbeeld de ACM (Autoriteit Consument en Markt) maakt zich ondertussen sterk om de online consument beter te beschermen. Naast de wens om de gepersonaliseerde benadering af te remmen, willen ze ook graag strengere regels om bijvoorbeeld misleiding tegen te gaan. Hoe dat uiteindelijk uitpakt is nog niet helemaal duidelijk – de ACM reageert nu op een aangekondigde evaluatie van de Europese consumentenregels.

En dan is er nog Google zelf, die steeds slimmere algoritmes bedenkt om het kaf van het koren te scheiden. Als ze vermoeden dat je de consument misleidt, kan je zomaar een sanctie verwachten – en ben je die zo gewilde plek op de ranglijst in de zoekresultaten kwijt.

Kortom, online marketing is meer dan het platform vinden waar je klanten uithangen, een fijne tekst schrijven en er een mooi plaatje bijzetten. Het is ook voortdurend de nieuwste ontwikkelingen in de gaten houden. Als je er als ondernemer van houdt een beetje uitgedaagd te worden, is dat alleen maar leuk natuurlijk. Maar als je liever met andere zaken bezig bent, is het misschien wel tijd om er wat professionele hulp bij te zoeken.