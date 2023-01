Ook boabonden zien geen heil in plaatselijk vuurwerkverbod

Een plaatselijk vuurwerkverbod zoals dat afgelopen jaarwisseling in twaalf gemeenten van kracht was, werkt niet. Dat vinden de vakbonden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond. Volgens de bonden is een landelijk verbod nodig en is effectief handhaven anders niet mogelijk.

In de gemeentes waar het verbod van kracht was, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem, leek alsnog massaal vuurwerk te worden afgestoken. “Van handhaven was eigenlijk geen sprake”, zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond. “Dat is onbegonnen werk, dat wisten we eigenlijk al van tevoren. Er mocht wel volop vuurwerk worden verkocht, dan snapt niemand dat je dat niet mag afsteken in je gemeente.”

Volgens BOA ACP wordt het vuurwerk dat wordt afgestoken “alleen maar ernstiger en gevaarlijker” en zijn er signalen dat tijdens de jaarwisseling vuurwerk naar boa’s is gegooid. “Dit was niet te handhaven”, zegt voorzitter Richard Gerrits. “Niet voor de boa’s en niet voor de politie. Dit was een opdracht die niet uitgevoerd kon worden. Dat is wat wij onder slecht werkgeverschap verstaan”, zegt hij over de gemeentes die het verbod instelden.

Gerrits wil bij minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aansturen op een landelijk verbod. Ook moeten er wat de bond betreft internationale afspraken worden gemaakt om de import van illegaal vuurwerk tegen te gaan. “Als je het vanuit het buitenland wilt invoeren, dan hebben we alsnog niks aan een verbod.” Ook moeten er wat de boabonden betreft alternatieven voor consumentenvuurwerk komen zoals door professionals geregelde vuurwerkshows.