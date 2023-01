Schiedam houdt vast aan vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Hoewel ondanks het afsteekverbod tijdens de jaarwisseling in Schiedam toch veel vuurwerk de lucht is ingegaan, houdt de gemeente vast aan het huidige beleid. Volgens een woordvoerder van burgemeester Cor Lamers komt er “ongetwijfeld” een vervolg op het afsteekverbod, aangezien dit is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Volgens Lamers vereist het vuurwerkverbod een cultuurverandering en die kost tijd. Hij deed opnieuw een beroep op de landelijke politiek om tot een landelijk afsteekverbod te komen. De politie in Schiedam heeft zich tijdens oud en nieuw vooral gericht op excessen, liet de gemeente eerder weten. In aanloop naar de jaarwisseling zijn wel processen-verbaal uitgedeeld aan mensen die toch vuurwerk afstaken.

Tijdens oud en nieuw was het in twaalf gemeenten, waaronder ook Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Nijmegen, Apeldoorn en Soest, verboden om vuurwerk af te steken. Dit verbod werd echter massaal genegeerd.

De gemeente Rotterdam kan nog niet reageren op de effecten van het afsteekverbod. Over de evaluatie van de jaarwisseling volgt halverwege januari een brief aan de gemeenteraad, laat een woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb weten.