Een voetganger is overleden door een aanrijding met een politieauto op de A20 ter hoogte van Rotterdam Overschie. De aanrijding vond plaats rond 05.20 uur. De oorzaak van de aanrijding en meer details over het slachtoffer zijn nog niet bekend.

De A20 is tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Kleinpolderplein afgesloten in de richting van Hoek van Holland vanwege politieonderzoek naar de aanrijding. Verkeer kan omrijden via de Van Brienenoordbrug, meldt de ANWB.