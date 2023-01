Aantal verkeersongelukken blijft stijgen: hoe kan dit worden opgelost?

Het doel was om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren ten opzichte van nu. De cijfers blijven echter stijgen. Hoogleraar verkeerspsychologie Dick de Waard stelt dat er meer data nodig is over de ongelukken, ook over minder ernstige gevallen. Zal dit helpen om het aantal verkeersongevallen terug te dringen?

Vergaderingen over het verkeer

In december besprak de Tweede Kamercommissie over waarom het niet lukt het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg komen naar aanleiding van die vergadering met een aantal aanbevelingen om verkeersveiligheid te verbeteren.

Infrastructuur

Provincies en gemeenten pleiten onder meer voor verlenging van de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Op langere termijnen moeten die voldoende budget opleveren om de infrastructuur aan te pakken. De Groningse hoogleraar verkeerspsychologie Dick de Waard houdt zich al jaren bezig met verkeersveiligheid en mobiliteitsvraagstukken. Hij deed onder meer onderzoek naar ongevallen met nachtfietsers en vermoeidheid bij automobilisten.

Oorzaak ongevallen

Volgens De Waard ontstaan de meeste ongevallen door de diversiteit in verkeersmiddelen. ‘‘Mensen hebben sterk verschillende snelheden en delen dezelfde weg,’’ vertelt hij aan Binnenlandsbestuur.nl. ‘‘We worden daarnaast ouder en blijven dankzij de elektrische fiets ook op hogere leeftijd mobiel. Maar ouderen zijn in het verkeer wel extra kwetsbaar.’’

Gevolgen

Wat is de oplossing?

Beter is natuurlijk om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. In de eerste plaats pleiten gemeenten voor meer budget om de infrastructuur aan te pakken. Is dat terecht? ‘‘Ja het is duur,’’ stelt De Waard. ‘‘Maar het is vaak wel de beste oplossing. ‘Met de aanleg van verkeersdrempels kun je hardrijders dwingen hun rijgedrag aan te passen. Ook shared spaces blijken zeer functioneel. Hier in Haren hebben we er ook zo’n gebied waar alle verkeersgebruikers dezelfde ruimte delen. Dan gaat de snelheid er gelijk bij iedereen uit. Ze zijn impopulair, maar dodelijke ongelukken zijn verdwenen.’’