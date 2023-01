Kardinaal Eijk naar uitvaart emeritus paus Benedictus XVI

Kardinaal Wim Eijk zal namens de Nederlandse Kerkprovincie de uitvaart van emeritus paus Benedictus XVI in Rome bijwonen, aldus de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De uitvaartplechtigheid heeft donderdagochtend plaats op het Sint-Pietersplein voor de basiliek. Paus Franciscus draagt de mis op.

Gewoonlijk reizen alle kardinalen ter wereld af naar Vaticaanstad zodra een paus is overleden. Ze beginnen dan aan het conclaaf om tot een nieuwe paus te komen. Maar omdat Benedictus de eerste paus in ruim zeshonderd jaar was die zelf aftrad, is er in 2013 al een nieuwe paus gekozen. De kardinalen gaan nu wel naar de uitvaart maar niet in conclaaf.

Het is nog nooit eerder gebeurd dat een paus de requiemmis voor zijn voorganger opdraagt, want tot nu toe was er geen andere paus bij het overlijden van de zittende paus. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat de mis een “eenvoudige maar plechtige aangelegenheid” zal zijn. Benedictus krijgt geen volledig pauselijk begrafenisritueel, want hij was geen paus meer. Zijn lichaam wordt na de uitvaartmis bijgezet in de crypte van het Vaticaan waar ook andere pausen zijn bijgezet,

KRO-NCRV zendt de plechtigheid donderdag rechtstreeks uit vanaf 09.15 uur.