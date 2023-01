Mogelijk bultrug gezien in Noordzee

In de Noordzee, voor de kust van Scheveningen en even later bij Kijkduin, is dinsdag mogelijk een bultrug gespot. Dit meldt SOS Dolfijn op basis van waarnemingen. Er is nog geen beeldmateriaal beschikbaar, maar de natuurorganisatie zegt dat de omschrijvingen die zijn doorgegeven passen bij de bultrug.

Vorige week werd voor de Belgische kust bij Oostende al een bultrug waargenomen. Het zou volgens SOS Dolfijn dus heel goed kunnen dat dit dier door is gezwommen, want “voor een bultrug is dat maar een heel klein stukje”.

Het lijkt te gaan om een volwassen exemplaar. Die kunnen gemiddeld ongeveer vijftien meter lang worden. Bultruggen kunnen zich volgens SOS Dolfijn prima redden in de Noordzee. “Waarschijnlijk is hij gewoon op zoek naar voedsel.” Vooralsnog lijkt het te gaan om een gezond dier en is er dus “geen reden tot zorg”.

Bultruggen vallen onder de baleinwalvissen en voeden zich door een grote hap water met vissen te nemen en dan te filteren. De dieren werden de afgelopen jaren gemiddeld één keer per jaar gezien in de Noordzee. Vorig jaar juni spoelde er nog een dode bultrug aan op Vlieland. Dit dier was sterk vermagerd.

SOS Dolfijn meldt dat mensen prima vanaf het strand kunnen kijken naar het dier. Maar “we hopen altijd dat mensen ze niet expres gaan benaderen met boten.”