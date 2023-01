Museum Naturalis had meeste bezoekers ooit in 2022

Het natuurhistorisch museum Naturalis had in 2022 meer bezoekers dan ooit tevoren. Het Leidse museum zegt dat er 440.000 bezoekers zijn geweest.

Het vorige record dateerde uit 2016, toen kwamen er 400.000 mensen. Afgelopen jaar was het eerste jaar dat Naturalis bijna het hele jaar open kon zijn na de verbouwing die in 2020 werd afgerond. Dat jaar had het jaar van Naturalis moeten worden, zegt directeur Edwin van Huis. Het museum had toen een geheel nieuwe tentoonstelling en bestond 200 jaar.

Van Huis zegt blij te zijn met het record. “Onze Rexperience-attractie en de nieuwe museumzaal Evolutie zijn pas in de loop van 2022 opengegaan, dus we hopen in 2023 minstens zoveel bezoekers te kunnen trekken.” Het museum kon ook in 2022 niet het hele jaar open zijn, omdat er in januari nog lockdownmaatregelen van kracht waren.

Naturalis is onder meer bekend vanwege de T.rex Trixie, waarvan het skelet te zien is. In het museum zijn ook nog andere natuurhistorische objecten te bekijken, zoals opgezette dieren. Aan Naturalis zijn ook onderzoekers verbonden.