Ondernemers vinden bouw kazerne in Zeewolde onvergeeflijke fout

Het kabinet maakt een onvergeeflijke fout als de plannen om een kazerne te bouwen bij Zeewolde in Flevoland doorgaan. Het kazerneterrein is voorzien op “de vruchtbaarste grond van Flevoland”, schrijven acht ondernemers in een brief die zij dinsdag in Flevoland hebben verspreid. Het ministerie van Defensie spreekt volgens hen in de plannen over “onderliggende percelen” ter grootte van zevenhonderd hectare, maar het gaat om agrarische grond van acht gezonde, florerende, innovatieve en duurzame familiebedrijven, aldus de boerenfamilies.

Halverwege dit jaar besluit het kabinet of bij de Nijkerkerbrug in Zeewolde een moderne, nieuwe kazerne wordt gebouwd. Op het militaire complex zal plaats zijn voor 7000 militairen en zo’n 1300 opleidingsplaatsen, maakte de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Defensie zou een grote voorkeur voor Flevoland hebben, onder andere omdat daar nog voldoende stikstofruimte is om te bouwen.

De acht ondernemers stellen dat zij hun bedrijf niet zomaar kunnen verhuizen. Zij voorspellen de Flevolanders dat de aanblik van de polder voor altijd zal veranderen, als er een kazerne met kantoren, schietbanen, oefenterreinen en accommodaties verschijnt. “Van rust, rund en ruimte naar grijs-groen, massaal, hypermodern gekrioel”, aldus de schrijvers in de brief die Omroep Flevoland verspreidde. Volgens de families gaat een geliefd recreatiegebied in Flevoland tussen het Nijkerkernauw en het Horsterwold verloren.

De ondernemers roepen Flevolanders op om zich zoveel mogelijk te verzetten tegen de mogelijke komst van de kazerne. Ook Zeewolde en de provincie zouden niet akkoord moeten gaan, maar commissaris Verbeek zei in zijn nieuwjaarstoespraak juist dat hij actief heeft gelobbyd om de kazerne in zijn provincie te krijgen.