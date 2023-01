Overvallers cameraploeg Utrecht hoeven niet terug de cel in

Twee 18-jarige Utrechters hoeven niet meer terug de cel in voor het overvallen en beroven van een cameraploeg van de EO bij een school in de wijk Leidsche Rijn vorig jaar. Ze kregen wel celstraffen opgelegd, maar die hebben ze al in voorarrest uitgezeten.

De beroving van de televisieploeg gebeurde vorig voorjaar, net in een periode dat Free Press Unlimited bekend maakte dat de veiligheid van journalisten tijdens hun werk flink afnam. In Utrecht werden de afgelopen jaren meerdere cameraploegen belaagd en overvallen en er werd gevreesd dat dit opnieuw een aanval op de persvrijheid was.

Volgens de 18-jarige Alal Ben G. had de beroving echter niks te maken met een aanval op de vrije pers, maar was hij samen met zijn vriend uit op waardevolle spullen. De man gaf ook toe voor en na deze beroving en dus ook tijdens zijn voorlopige vrijlating voor dit misdrijf, zeker zes auto-inbraken had gepleegd. De andere verdachte was tijdens de overval nog 17 jaar en hij werd als minderjarige veroordeeld tot jeugddetentie

G. reed in april op klaarlichte dag met een bus langs de plek waar de ploeg van vier mensen opnames maakte en besloot spontaan de overval te plegen. Samen met de andere, minderjarige verdachte bedreigde Ben G. de ploeg met een schroevendraaier en gebruikten ze geweld om de camera mee te nemen. Een getuige zag alles gebeuren en belde de politie. Die wist de bus van Ben G. en zijn medepleger in de wijk Overvecht klem te rijden. In de bus werden camera, statief en een aantal navigatie-apparaten uit eerder opengebroken auto’s gevonden.

De oudste dader kreeg van de rechtbank een celstraf van 210 dagen, waarvan 81 voorwaardelijk. Hij zat al 129 dagen in voorarrest. De minderjarige jongen kreeg 80 dagen cel, waarvan 28 dagen voorwaardelijk. Ook hij had zijn onvoorwaardelijke deel al in de cel doorgebracht. Tegen de twee was respectievelijk negen en zes maanden cel geƫist.