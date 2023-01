Reizigers uit China krijgen dag eerder zelftest op Schiphol

Reizigers uit China krijgen vanaf woensdag een gratis coronazelftest als ze aankomen op Schiphol. Aanvankelijk zou de GGD hier donderdag mee beginnen, maar de testen zijn een dag eerder beschikbaar, zegt een woordvoerster van de GGD Kennemerland.

Medewerkers van de gezondheidsdienst delen de zelftesten na aankomst bij de gate uit aan passagiers. Deze zijn voorzien van informatie over het gebruik ervan in het Mandarijn of Kantonees. Volgens de woordvoerster zijn Chinezen niet gewend om zelf te testen. “In China word je getest.” Daarom mogen de reizigers de zelftest meenemen om hem “in alle rust” op hun vakantie- of thuisadres te doen. Wie positief test, krijgt het dringende advies in isolatie te gaan. De GGD kan niet controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Meerdere landen hebben reisbeperkingen opgelegd aan reizigers uit China, gezien het grote aantal coronabesmettingen in het Aziatische land sinds de ontmanteling van het strenge zerocovidbeleid vorige maand. Onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italiƫ en Zuid-Korea verplichten reizigers uit China tot het tonen van een negatieve testuitslag. Marokko weert zelfs alle reizigers uit China. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei vorige week dat Nederland passagiers op vrijwillige basis vraagt te testen. Hij vond het nog niet nodig acute reisbeperkende maatregelen te nemen.

Door nu met het uitdelen van de coronatesten te beginnen, denkt de overheid “ruim op tijd te zijn” voor de viering van het Chinees nieuwjaar later deze maand en de verwachte toename van reisverkeer vanuit China, staat te lezen op de website van de Rijksoverheid.