Verdachten Mallorcazaak vangen bot bij hof en blijven in cel

De verdachten in de Mallorcazaak blijven 120 dagen langer in voorarrest. Verzoeken van hun advocaten om in afwachting van het hoger beroep de verdachten voorlopig vrij te laten zijn dinsdag door het hof in Leeuwarden afgewezen.

In het strafproces over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman in de zomer van 2021 heeft de rechtbank in november gevangenisstraffen opgelegd tot zeven jaar. De hoogste straf was voor Sanil B. (20), die volgens de rechtbank “met een of meer anderen” betrokken was bij het fatale uitgaansgeweld.

Medeverdachten Mees T. (19) en Hein B. (19) werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig maanden. Volgens de rechtbank ontbrak het bewijs voor hun betrokkenheid bij de doodslag op Heuvelman. Zij zijn veroordeeld voor ander groepsgeweld die nacht op de boulevard van El Arenal op Mallorca, net als Daan van S. (19) die dertig maanden kreeg, waarvan zes voorwaardelijk.

Bij de beslissingen heeft het hof de uitspraken van de rechtbank in Lelystad betrokken. In de zaak van Sanil B. benoemt het hof expliciet “dat er sprake is van een verdenking van zeer ernstige feiten en een geschokte rechtsorde”. Die wegen niet op tegen de persoonlijke omstandigheden van de hoofdverdachte.

In december besloot het hof het voorarrest van verdachte Kaan B. (20) met 120 dagen te verlengen. Wanneer het hoger beroep met in totaal zeven verdachten dient, is nog niet bekend.