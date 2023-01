Volgende week Griekse rechtszaak tegen Nederlandse reddingswerker

Op het Griekse eiland Lesbos vindt volgende week dinsdag een rechtszaak plaats tegen 24 reddingswerkers, onder wie een Nederlander. De zaak zou al in november 2021 dienen, maar werd toen uitgesteld. Pieter Wittenberg wordt met de andere hulpverleners verdacht van spionage en het onthullen van staatsgeheimen. Zelf zeggen ze mensenlevens te hebben gered.

Wittenberg (75) vertrekt vrijdag naar het Griekse eiland om zijn zaak bij te wonen, laat een woordvoerder namens hem weten. Hij spreekt van een “bizarre” en “idiote” situatie. “Wat nu gebeurt is het criminaliseren van humanitaire hulp. Absurd”, aldus de woordvoerder. Hoe de zaak er dinsdag uit gaat zien, hoe lang deze gaat duren en of het daadwerkelijk tot een behandeling gaat komen is volgens hem allemaal nog onduidelijk.

De hulpverleners riskeren boetes en celstraffen van meerdere jaren. Een van de verdachten is de 28-jarige Sarah Mardini uit Syrië, die samen met de Duits-Ierse duiker Seán Binder mensen uit zee heeft gered. De twee werden in 2018 aangehouden en zaten ruim honderd dagen vast. In die periode werkte Wittenberg als schipper op een reddingsboot. Over Mardini en haar zus gaat de vorig jaar verschenen film The Swimmers.

“Ik weet dat ik gedaan heb wat ik moest doen, namelijk mensen in nood de helpende hand toesteken. Niets anders dan wat in de vele verdragen, die ook Nederland heeft ondertekend, omschreven staat als een mensenrecht. Ondanks mijn angst voor een mogelijke veroordeling zal ik met opgeheven hoofd voor de rechters staan”, aldus Wittenberg over zijn zaak.

Onder meer Amnesty International maakt zich al jaren hard voor de verdachten en heeft de Griekse autoriteiten opgeroepen de rechtszaak in te trekken. Human Rights Watch sprak eerder van een “politiek gemotiveerd” proces dat is bedoeld om andere hulpverleners te intimideren.