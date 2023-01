Grootste partij Zeewolde niet blij met lobby voor kazerne

Dat de Flevolandse commissaris van de Koning, Leen Verbeek, actief heeft gelobbyd om een kazerne naar de provincie Flevoland te krijgen, is volstrekt ongewenst. Dat zegt de grootste partij van Zeewolde, Leefbaar Zeewolde. De partij wil dat er eerst wordt overlegd met de lokale samenleving en politiek voordat de kazerne er komt.

“Leefbaar Zeewolde wil dat de minister, het ministerie en de provincie vanachter de gesloten deuren komen, uit de loopgraven klimmen en de samenleving van Zeewolde gaat informeren én betrekken bij besluitvorming over de eventuele komst van de mega-kazerne”, zo stelt de partij in een verklaring. “Er mag geen sprake zijn van een overval waarbij we moeten schikken en accepteren.”

Halverwege dit jaar besluit het kabinet of bij de Nijkerkerbrug in Zeewolde een moderne, nieuwe kazerne wordt gebouwd. Op het militaire complex zal plaats zijn voor 7000 militairen en zo’n 1300 opleidingsplaatsen, zo maakte Verbeek bekend in zijn nieuwjaarstoespraak. Defensie zou een grote voorkeur voor Flevoland hebben, onder andere omdat daar nog voldoende stikstofruimte is om te bouwen.

Leefbaar Zeewolde is het afgelopen jaar wel geïnformeerd over de plannen van het ministerie van Defensie, maar daarbij zouden “alleen vage plukjes informatie” zijn verstrekt, waarmee “geen inschatting gemaakt kan worden welke effecten te verwachten zijn voor de komende tien tot dertig jaar”, aldus de partij.

Deze week uitte een groep ondernemers kritiek op de plannen, omdat de agrarische grond van bedrijven voor de kazerne gebruikt zou worden.