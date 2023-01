Kerken staan stil bij overleden paus emeritus Benedictus XVI

Op verschillende plekken in Nederland wordt woensdag paus emeritus Benedictus XVI herdacht met een mis. Benedictus XVI (Jozef Ratzinger) was residerend paus van 2005 tot 2013. Hij overleed op oudejaarsdag op 95-jarige leeftijd in Rome.

De Rotterdamse HH Laurentius- en Elisabethkathedraal houdt in de ochtend een herdenkingsmis. Bisschop Hans van den Hende is celebrant tijdens de eucharistieviering. In de kathedraal in Groningen gaat bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden voor in een eucharistieviering voor de overleden paus emeritus.

In het bisdom Roermond is woensdagmiddag een requiemmis. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens de mis, die om 14.00 uur wordt opgedragen in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Bisschop Harrie Smeets assisteert tijdens de viering. Tijdens de mis wordt een gedachtenisprentje van de paus emeritus uitgedeeld. Dat wordt later ook via de Limburgse parochies verspreid.

In Amsterdam wordt Benedictus XVI woensdagavond herdacht in de Nicolaasbasiliek. De hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan Hendriks, zal samen met de bisschop van het Militair Ordinariaat Everard de Jong voorgaan in deze viering. In de basiliek kan ook een condoleanceregister getekend worden. Dat wordt later aan de pauselijke nuntius Paul Tschang In-Nam overhandigd.

In de Apostolische Nuntiatuur in Den Haag ligt van woensdag tot en met vrijdag een condoleanceregister voor de overleden paus emeritus. De nuntius is de diplomatieke vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in een land. Het condoleanceregister kan tussen 10.00 en 13.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur worden getekend. Het is ook mogelijk om een mail te sturen.

Donderdag heeft in Rome de uitvaart van de paus emeritus plaats.