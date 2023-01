Meer meldingen grensoverschrijdend gedrag in sportwereld

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft afgelopen jaar flink meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag ontvangen dan het jaar daarvoor. Het centrum bevestigt woensdag een bericht van de NOS dat het over 2022 ruim 1400 meldingen kreeg, tegenover 873 in 2021.

De meldingen gaan over emotioneel, lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag en zijn voor driekwart afkomstig uit de amateursport. Het andere kwart van de melders is actief in de topsport.

Het centrum verklaart de toename van het aantal meldingen doordat het onderwerp vaker het nieuws haalde. Als voorbeeld noemde een woordvoerder de misstanden bij The Voice of Holland, Ajax en De Wereld Draait Door. “Het is meer een maatschappelijk thema en dat zet mensen aan het denken over wat ze zelf meegemaakt hebben”, zegt een woordvoerder.

De stijging van het aantal meldingen wil volgens het centrum niet zeggen dat het aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag ook is toegenomen. Twintig procent van de melders wil dat er na de melding onderzoek wordt gedaan. Het centrum doet dat niet zelf: “We kunnen een brug zijn tussen melder en onderzoekers”, aldus de woordvoerder.